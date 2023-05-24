Kyodo: премьер Японии может принять участие в саммите НАТО в Литве в июле

Вопрос об очном участии Фумио Кисиды рассматривается на фоне общего углубления отношений между Токио и альянсом

ТОКИО, 24 мая. /ТАСС/. Правительство Японии прорабатывает вопрос об участии премьера Фумио Кисиды в саммите НАТО, который пройдет в июле в Литве. Об этом сообщило в среду агентство Kyodo со ссылкой на правительственный источник.

Вопрос об очном участии в такой встрече рассматривается на фоне общего углубления отношений между Японией и альянсом. Вместе с тем ранее премьер заявил, что Токио в НАТО вступать не планирует. В июне прошлого года Кисида первым из глав правительств Японии посетил саммит НАТО в Мадриде. После этого МИД Японии принял решение сделать независимым представительство при НАТО, отделив его от своего посольства в Брюсселе и повысив тем самым статус миссии.

В Токио неоднократно заявляли о планах укрепления отношений с НАТО на фоне обострившейся обстановки в области глобальной безопасности. В частности, сообщалось о планах открыть в Токио офиса связи альянса. Однако, как заявил в среду Кисида, на этот счет пока ничего не решено.

Саммит НАТО пройдет 11-12 июля в Вильнюсе.