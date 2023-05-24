Премьер-министр Румынии заявил, что сложит полномочия 26 мая

Николае Чукэ при этом уклонился от ответа на вопрос о том, останется ли он работать в правительстве в другом качестве

БУХАРЕСТ, 24 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Румынии Николае Чукэ заявил, что сложит полномочия в пятницу. Об этом сообщило агентство Agerpres.

"Пятница это - день, в который, согласно графику, я сложу полномочия", - приводит агентство слова главы кабинета. В беседе с журналистами в среду Чукэ уклонился от ответа на вопрос о том, останется ли он работать в правительстве в другом качестве.

Премьер также уточнил, что в настоящее время ведутся переговоры о распределении министерств между партиями - участницами правящей коалиции. "В настоящее время ведутся дискуссии, переговоры, так что существует вариант либо сохранения протокола, либо переговоры и перераспределение министерств на уровне партий, - сказал он. - Нормально, что существует иерархизация в зависимости от веса каждой партии в парламенте и в коалиции".

В Румынии работает коалиционное правительство в составе трех политических сил - правоцентристской Национал-либеральной партии, левоцентристской Социал-демократической партии и Демократического союза венгров Румынии. Оно было образовано в ноябре 2021 года после ряда неудачных попыток обладавших относительным большинством либералов сформировать однопартийное правоцентристское правительство.

При этом стороны договорились, что представители НЛП и СДП будут исполнять обязанности премьер-министра поочередно по 18 месяцев, что было зафиксировано в протоколе о коалиции. Первым пост главы кабинета занял лидер НЛП Николае Чукэ. Ожидается, что на посту премьера его заменит лидер социал-демократов Марчел Чолаку.