Лидер Партии победы Оздаг поддержал Кылычдароглу во втором туре выборов президента Турции

Он заявил о достижении консенсуса по некоторым вопросам

АНКАРА, 24 мая. /ТАСС/. Глава турецкой Партии победы Умит Оздаг заявил в среду, что поддержит во втором туре выборов президента Турции лидера оппозиции Кемаля Кылычдароглу.

"Мы достигли консенсуса по ряду вопросов с господином Кылычдароглу. Так что наша Партия победы приняла решение поддержать Кемаля Кылычдароглу во втором туре выборов президента Турции", - заявил он. Выступление политика транслировали местные телеканалы.

Оздаг, заявив о поддержке оппозиционного кандидата, выступил за выдворение всех сирийских беженцев из Турции, принятие мер по повышению безопасности в стране, борьбе с наркотиками, за восстановление экономики.

Националистическая ультраправая Партия победы ранее входила в политический блок "АТА", который выдвинул кандидатом на высший пост Синана Огана, набравшего 5,17% в первом туре выборов 14 мая. Оган 22 мая заявил, что поддержит кандидатуру действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре. Оздаг после этого заявил, что не согласен с такой позицией бывшего соратника по альянсу.

ЦИК Турции 19 мая огласил итоговые данные первого тура выборов президента страны. Согласно этим данным, Эрдоган набрал 14 мая 49,52% голосов избирателей, Кылычдароглу - 44,88%, Оган - 5,17% голосов. Второй тур состоится 28 мая, победителем президентской гонки станет кандидат, набравший большинство голосов.