Си Цзиньпин отметил уверенное развитие сотрудничества между Россией и Китаем

Председатель КНР назвал успешным первый визит российского премьера Михаила Мишустина в Китай

ПЕКИН, 24 мая. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин передал привет президенту РФ Владимиру Путину и отметил, что отношения Пекина и Москвы уверенно развиваются, идет многоплановое сотрудничество между странами.

Си Цзиньпин встретился в среду с российским премьером Михаилом Мишустиным. В начале встречи он вспомнил прошедшие в марте переговоры в Москве с президентом РФ и попросил передать ему привет. "Передайте, пожалуйста, мой искренний привет моему доброму другу президенту России Владимиру Путину", - сказал председатель КНР. Он также отметил, что это первый визит Мишустина в Китай и он был успешным.

Говоря об отношениях России и Китая, Си Цзиньпин указал, что "сейчас отношения развиваются на высоком уровне, уверенно реализуется многоплановое сотрудничество".

Он также отметил, что это первый визит Мишустина в Китай и он был успешным. "Я прочитал в новостях, что в эти дни вы с премьером Госсовета КНР Ли Цяном провели результативные переговоры. Принимали участие во многих мероприятиях, в том числе в российско-китайском бизнес-форуме, который прошел в Шанхае. Ваш визит увенчался полным успехом", - сказал Си Цзиньпин.

Кроме того, он заявил, что достигнутые договоренности реализуются шаг за шагом. "Предлагаю продолжать задействовать преимущества сотрудничества. Я очень позитивно рассматриваю такое развитие", - заявил председатель КНР.