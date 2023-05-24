24 мая, 08:51

Кабмин Молдавии предложил парламенту продлить режим ЧП на 60 дней

Министр внутренних дел Анна Ревенко отметила, что продление чрезвычайных мер необходимо в связи с конфликтом на Украине и энергетическим кризисом

КИШИНЕВ, 24 мая. /ТАСС/. Правительство Молдавии предложило парламенту продлить режим чрезвычайного положения в стране еще на 60 дней, до 2 августа. Такое постановление было одобрено на заседании кабинета министров в среду.

"Продлить режим ЧП на всей территории страны на 60 дней начиная с 4 июня", - говорится в документе, который на заседании кабмина зачитала министр внутренних дел Анна Ревенко. По ее словам, продление чрезвычайных мер необходимо в связи с конфликтом на Украине, энергетическим кризисом, связанным с дефицитом газа и электроэнергии, противостоянием гибридной войне. 

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