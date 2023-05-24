Премьер Грузии поддержал роль Китая в качестве посредника между Россией и Украиной

По мнению Ираклия Гарибашвили, Пекин проявил "очень умный подход к этому кризису"

ТБИЛИСИ, 24 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в среду положительно отозвался о посреднической миссии Китая по урегулированию конфликта между Россией и Украиной.

"Китай знает, что делает, я думаю, он проявил очень умный подход к этому кризису. Он старается сыграть роль медиатора между Украиной и Россией. Я действительно приветствую любое усилие любой страны и лидера, которое подтолкнет страны к миру, переговорам", - сказал Гарибашвили на проходящем в Дохе Катарском экономическом форуме.

Глава грузинского правительства также коснулся темы двусторонних отношений Грузии и Китая, отметив, что между ними действует режим свободной торговли, а товарооборот растет.

Министерство иностранных дел Китая к годовщине специальной военной операции РФ на Украине опубликовало документ с предложениями по политическому урегулированию украинского кризиса. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению суверенитета, независимости и территориальной целостности всех стран, к соблюдению их законных интересов в области безопасности, к урегулированию гуманитарного кризиса, к обмену военнопленными между Москвой и Киевом, а также к отказу от введения односторонних санкций без соответствующего решения Совета Безопасности ООН.