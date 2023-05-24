Министры обороны Украины и Великобритании обсудили в Киеве вопрос вступления страны в НАТО

Глава британского оборонного ведомства Бен Уоллес в среду прибыл в Киев с необъявленным визитом

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в среду прибыл в Киев с необъявленным визитом, на переговорах с украинским коллегой Алексеем Резниковым он обсудил, помимо прочего, перспективы вступления Украины в НАТО и поставки вооружений Киеву. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

"Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в рамках рабочего визита на Украину встретился с главой украинского оборонного ведомства Алексеем Резниковым. Во время встречи министры обсудили ряд важных вопросов в сфере безопасности", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По словам Резникова, на переговорах с Уоллесом обсуждался вопрос вступления Украины в НАТО в контексте саммита альянса, который должен пройти в июле в Вильнюсе, а также приоритеты поставок вооружений Киеву.

В понедельник газета The Wall Street Journal сообщила, что на саммите НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля, планируется создание нового органа - совета Украина - НАТО. Ожидается, что он станет для Киева пропуском к будущему членству в альянсе. Украина получит право созывать совет и просить о помощи, которая будет предоставляться отдельными странами - участницами.