В Китае считают, что размежевание в мире продолжается из-за конкуренции крупных держав

За этим следуют и нетрадиционные угрозы, которые связаны с энергоносителями, продовольствием, климатом, искусственным интеллектом и прочим, отметил член Политбюро ЦК КПК Чэнь Вэньцин

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Международное сообщество наблюдает продолжение геополитического размежевания в мире на фоне обострения конкуренции крупных держав. Об этом заявил в Москве член Политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), секретарь Политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцин в среду на XI Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

"В то же время наш мир сейчас отнюдь не спокоен, невиданные за столетие изменения ускоряются, игры крупных держав с каждым днем становятся все более ожесточенными, геополитическое размежевание продолжает расширяться, а конфликты, беспорядки и другие традиционные угрозы безопасности возникают одна за одной. За ними следуют и нетрадиционные угрозы, которые связаны с энергоносителями, продовольствием, климатом, искусственным интеллектом и так далее", - сказал он.

Как он отметил, отдельные государства и военные альянсы пытаются под предлогом защиты демократии подменить действующий на основе международного права миропорядок системой, основанной на искусственно созданных правилах, а также вмешиваются во внутренние дела других стран и пытаются добиться абсолютной безопасности, не обращая внимания на интересы других государств

"Человечество погрузилось под действие ранее невиданного числа таких факторов в сфере безопасности. Как это произошло? Эффективность механизмов управления и поддержания безопасности неочевидна. Анализируя причины этого, можно сказать, это произошло не из-за того, что цели и принципы Устава ООН устарели, а потому что они надлежащим образом не исполнялись", - подчеркнул Чэнь Вэньцин.

О гегемонии

Китай решительно выступает против любых форм гегемонизма, политики грубой силы и проявления менталитета холодной войны, твердо придерживается независимой мирной внешней политики, заявил Чэнь Вэньцин.

"Китай твердо придерживается независимой мирной внешней политики, уважает самостоятельный выбор всех стран пути развития и социального строя, выступает против любых форм гегемонизма, политики грубой силы, проявления менталитета холодной войны и вмешательства во внутренние дела других стран", - сказал он.

По его словам, Китай одновременно с защитой собственной безопасности будет продвигать международную общественную безопасность, а также принимать активное участие в совершенствовании управления глобальной безопасностью. Чэнь Вэньцин также отметил, что Китай готов сотрудничать с международным сообществом для полного преодоления рисков и вызовов в сфере внутренней государственной безопасности, будет прилагать усилия для строительства еще более безопасного мира.

В конференции принимают участие представители более 100 стран и шесть международных организаций. Она проходит в Подмосковье с 23 по 25 мая. Российскую делегацию возглавляет секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.