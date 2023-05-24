Лукашенко прилетел в Москву для участия в Евразийском экономическом форуме

У белорусского президента в Москве также запланировано несколько встреч

МИНСК, 24 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву, где он примет участие в II Евразийском экономическом форуме (ЕЭФ-2023) и проведет ряд встреч. Об этом сообщил в среду близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул первого".

"Лукашенко в Москве. Программа предстоит насыщенная", - говорится в сообщении.

Ранее Лукашенко анонсировал свою встречу с российским коллегой Владимиром Путиным 24 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что встреча планируется.

Последний раз Лукашенко был в Москве 9 мая. Он присутствовал на параде в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который прошел на Красной площади в российской столице.