24 мая, 09:34

Лукашенко прилетел в Москву для участия в Евразийском экономическом форуме

Андрей Стасевич/ БелТА/ ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Андрей Стасевич/ БелТА/ ТАСС

У белорусского президента в Москве также запланировано несколько встреч

МИНСК, 24 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву, где он примет участие в II Евразийском экономическом форуме (ЕЭФ-2023) и проведет ряд встреч. Об этом сообщил в среду близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул первого".

"Лукашенко в Москве. Программа предстоит насыщенная", - говорится в сообщении.

Ранее Лукашенко анонсировал свою встречу с российским коллегой Владимиром Путиным 24 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что встреча планируется.

Последний раз Лукашенко был в Москве 9 мая. Он присутствовал на параде в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который прошел на Красной площади в российской столице. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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