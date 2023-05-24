Politico: страны Латинской Америки не будут помогать Киеву и вводить санкции против России

По данным издания, европейские страны предпринимают попытки склонить Латинскую Америку на свою сторону и убедить оказывать поддержку Украине

БРЮССЕЛЬ, 24 мая. /ТАСС/. Страны Латинской Америки не будут поставлять Киеву оружие или вводить санкции против России, несмотря на давление со стороны Европы. Об этом в среду сообщило европейское издание газеты Politico со ссылкой на латиноамериканских чиновников.

По ее данным, европейские страны предпринимают попытки склонить Латинскую Америку на свою сторону и убедить оказывать поддержку Украине. "К несчастью для них, Латинская Америка их не слушает", - отмечает издание. "Британцы в идеале хотели бы, чтобы Бразилия присоединилась к санкциям, однако <...> идеального мира не существует и все остается так, как есть", - заявил один из бразильских чиновников в преддверии визита главы британского МИД Джеймса Клеверли в Бразилию. По его словам, Бразилия намерена "сохранить собственное пространство для автономии".

Такой же позиции придерживается чиновник из Чили, где Клеверли также побывал в рамках визита в Латинскую Америку. На вопрос о том, могла бы Великобритания убедить Чили поставлять оружие Украине, собеседник издания ответил, что "этого совершенного точно не произойдет". Он также отметил, что для конкуренции с Китаем за влияние в странах Южной Америки Европа должна предложить этим государствам более выгодные условия. "Если вы хотите конкурировать с Китаем, вы должны платить. Вы должны предложить что-то взамен", - сказал он.

Глава МИД Великобритании на прошлой неделе начал турне по странам Латинской Америки и Карибского бассейна. Он уже побывал на Ямайке, в Колумбии и Чили, а также посетит Бразилию.