Дипломат РФ заявил, что военно-биологическая деятельность США угрожает безопасности в мире

По ее фактам требуется провести независимое международное разбирательство, отметил руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов

ВЕНА, 24 мая. /ТАСС/. Военно-биологическая деятельность США создает риски для международной безопасности, по ее фактам требуется провести независимое международное разбирательство. Об этом заявил в среду руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

По его словам, КНР обладает информацией, согласно которой Пентагон разработал "биологическое оружие, предназначенное только для определенных рас". Он добавил, что это подтверждают полученные Минобороны России данные, согласно которым "свыше 50 лабораторий на территории Украины использовались США для сбора и изучения патогенов, способных поражать определенные генотипы людей".

"Все это подтверждает необходимость проведения независимого международного разбирательства по фактам военно-биологической деятельности США, которая создает риски международной безопасности", - сказал дипломат на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Гаврилов отметил, что Россия намерена добиваться расследования случаев предполагаемой разработки, размещения и применения биологического и токсинного оружия, прежде всего на территориях сопредельных государств, а также содействовать усилиям, направленным на укрепление режима Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.