Киссинджер заявил, что гипотетическое противостояние КНР и США было бы хуже Первой мировой

Бывший госсекретарь США отметил, что обе страны располагают высокими технологиями и "оружием неограниченной разрушительной силы"

БЕРЛИН, 24 мая. /ТАСС/. Гипотетическая военная конфронтация между Китаем и США обернулась бы крупной катастрофой. Такое мнение выразил бывший госсекретарь (1973-1977) и советник президента США по национальной безопасности (1969-1975) Генри Киссинджер в интервью немецкой газете Die Zeit, выдержки из которого опубликованы в среду.

"Конфликт вокруг Тайваня мог бы обернуться такой эскалацией, которую никто уже не сможет контролировать. Такая угроза есть", - сказал он. "Военная конфронтация между двумя державами стала бы ужасной катастрофой, хуже Первой мировой войны. Обе страны располагают высокими технологиями, оружием неограниченной разрушительной силы", - добавил Киссинджер.

Бывший госсекретарь призвал Китай и США принять меры, которые позволили бы не допустить эскалации.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно позиции Пекина, поддерживаемой большинством государств, включая Россию, это одна из провинций КНР. Любые попытки Вашингтона поддерживать официальные контакты с Тайбэем вызывают резкое недовольство и протесты со стороны китайского правительства.