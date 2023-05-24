Си Цзиньпин заявил, что Китай готов к взаимной поддержке с РФ на основе обоюдных интересов

Председатель КНР также отметил, что Пекин готов наращивать сотрудничество в энергетике и в области инвестиций

ПЕКИН, 24 мая. /ТАСС/. Власти Китая готовы выстраивать отношения с Россией на основе взаимной поддержки, а также с учетом ключевых интересов двух стран. Об этом заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

"Китай готов продолжать взаимодействовать с РФ на основе твердой взаимной поддержки с учетом ключевых интересов друг друга", - приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.

Как уточнил китайский лидер, Пекин намерен усилить координацию с Москвой при взаимодействии на таких важных международных площадках, как Шанхайская организация сотрудничества, БРИКС и "Большая двадцатка".

"Укрепление и развитие китайско-российских отношений соответствует устремлениям народов наших стран, это также преобладающая тенденция", - подчеркнул председатель КНР. Он выразил надежду на то, что Китай и РФ продолжат обеспечивать "большое пространство и широкие перспективы" для продвижения динамичного двустороннего сотрудничества.

Он отметил, что Китай стремится укреплять сотрудничество с Россией в энергетике, в торговой и инвестиционной сферах. "Китай и Россия должны продолжать глубоко использовать потенциал [двустороннего взаимодействия], повышать уровень сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах", - сказал председатель КНР.

Китайский лидер подчеркнул, что Пекин готов "укреплять и углублять" связи с Москвой в области энергетического сотрудничества. По его словам, КНР намерена объединить усилия с Россией для повышения уровня взаимодействия по всем направлениям, чтобы "постоянно обогащать всеобъемлющее стратегическое партнерство Китая и РФ".

Си Цзиньпин также указал на важность укрепления гуманитарных контактов между двумя государствами. Председатель КНР одобрил усилия обеих сторон по сопряжению проектов Евразийского экономического союза и китайской инициативы "Один пояс - один путь".

Мишустин посещает Китай 23-24 мая. Сначала он прибыл в Шанхай, где принял участие в китайско-российском бизнес-форуме. В Пекине председатель правительства РФ также встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. В ходе визита были подписаны двусторонние документы, в том числе меморандум о расширении торгового сотрудничества.