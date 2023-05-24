24 мая, 10:57

Додик: однополярный мировой порядок уходит в прошлое, уступая место многополярности

Президент Республики Сербской ранее заявил, что Россия станет одной из опор нового многополярного мира

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Международная политика меняется, и однополярное устройство мира уходит в прошлое, уступая место многополярности. Об этом в среду заявил президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик в ходе выступления на пленарном заседании Международного совещания по безопасности в Москве.

"Сегодня вся международная политика претерпевает серьезные изменения: однополярный международный порядок, основанный на гегемонии США, уходит в прошлое, а многополярный порядок с новой структурой власти в международной системе, напротив, устанавливается", - заявил Додик.

Ранее Додик заявил, что РФ станет одной из опор нового многополярного мира. В преддверии встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве лидер сербов Боснии и Герцеговины заявил, что обсудит с ним "мир в будущем", чтобы Республика Сербская "могла приспособиться" к новой реальности.

Додик также отмечал, что Республика Сербская не станет вводить санкции против России, будет развивать сотрудничество с РФ, Китаем и США и продолжит свой путь в Евросоюз, при этом не входя в состав НАТО. Такая позиция политика наряду с его блокированием вступления Боснии и Герцеговины в Североатлантический альянс вызывает сильное раздражение на Западе. Он уже находится под санкциями Великобритании и США. 

Теги:
Босния и ГерцеговинаРоссияДодик, Милорад
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