Сунак отказался расследовать действия главы МВД из-за истории с оплатой штрафа

В трехстраничном письме на имя главы правительства министр внутренних дел Суэлла Браверман ранее заверила, что ею двигали соображения служебной необходимости, а не личной выгоды

ЛОНДОН, 24 мая. /ТАСС/. Глава МВД Великобритании Суэлла Браверман избежала расследования якобы неподобающих действий при оплате штрафа за превышение скорости летом 2022 года. Об этом говорится в письме, которое направил главе ведомства премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак.

"Я провел консультации с моим независимым советником [по этике]. Он вынес рекомендацию, согласно которой дальнейшее расследование не требуется, и я согласился с этой рекомендацией. На основании вашего письма и нашей беседы, мое решение заключается в том, что эти вопросы не подходят под определение нарушения министерского кодекса", - отмечается в письме, распространенном канцелярией главы правительства. При этом Сунак сообщил Браверман, что она "могла бы выбрать лучшую линию поведения", что позволило бы избежать обвинений в неподобающих действиях.

Ранее в трехстраничном письме на имя главы правительства министр внутренних дел заверила, что ею двигали соображения служебной необходимости, а не личной выгоды. Она признала, что в будущем в аналогичных ситуациях она поступила бы по-другому.

В воскресенье газета The Sunday Times сообщила, что летом прошлого года Браверман, которая на тот момент занимала должность генерального прокурора Англии и Уэльса, пыталась избежать оплаты штрафа за превышение скоростного лимита и начисления ей штрафных баллов. В рамках существующей в Великобритании практики она хотела записаться на специальный теоретический курс по улучшению навыков управления автомобилем. Причиной скандала послужили сведения о том, что Браверман интересовалась у знакомых госслужащих возможностью организовать для нее частные занятия, чтобы не заниматься в одной группе с другими автолюбителями по соображениям безопасности.

Таким образом, по утверждению газеты, Браверман хотела избежать оплаты штрафа и при этом не делать достоянием общественности историю с нарушением правил дорожного движения. После того как ей отказали в возможности частных занятий, политик была вынуждена заплатить штраф, а в ее водительское удостоверение были начислены три штрафных балла, добавило издание. В случае получения 12 и более штрафных баллов в течение трех лет автолюбителей в Великобритании могут лишить водительских прав.

Оппозиция требовала провести расследование в связи с возможным нарушением министерского кодекса поведения. Сама министр заявила, что не пыталась избежать оплаты штрафа и что, по ее мнению, не совершала никаких некорректных действий.