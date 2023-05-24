Nikkei: США могут получить доступ к частным верфям Японии для ремонта своих кораблей

По информации издания, это улучшит качество ремонта благодаря японскому оборудованию, а также снизит расходы и нагрузку на американские гавани

ТАСС, 24 мая. Военно-морские силы (ВМС) США могут получить возможность использовать частные верфи в Японии для ремонта и обслуживания своих кораблей. Об этом в среду сообщила газета Nikkei.

По ее данным, это позволит улучшить качество ремонта благодаря более технологически продвинутому японскому оборудованию, а также снизить логистические расходы и нагрузку на американские морские гавани, испытывающие нехватку рабочей силы. Планируется включить в списки обслуживаемых кораблей все типы судов американского флота, кроме авианосцев и атомных подводных лодок.

Автором инициативы является посол США в Японии Рам Эммануэль - чиновник регулярно контактирует с Конгрессом США и японскими властями по вопросу ее продвижения. Токио, скорее всего, поддержит идею, так как приток заказов от ВМС США в значительной степени оживит судостроительную отрасль и обеспечит поступление в нее денежных средств, отмечает издание.

Американская сторона также предполагает, что в случае достижения успешного соглашения с Японией инициатива может распространиться на Южную Корею, Сингапур и Филиппины.