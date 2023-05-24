Генсек ШОС заявил, что организация играет конструктивную роль в международной безопасности

Чжан Мин отметил, что ШОС "стоит перед задачей еще более эффективно обеспечивать региональную стабильность в условиях изменчивой обстановки в мире, сосредотачивая внимание на взаимосвязи развития человечества и безопасности"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) продолжает играть конструктивную роль в международном сотрудничестве в области безопасности. Об этом заявил в среду генеральный секретарь организации Чжан Мин на XI Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Как указал он, острые проблемы в области региональной безопасности возникают одна за другой, существуют нестабильность и локальные конфликты, усиливаются односторонность и протекционизм, различные традиционные и нетрадиционные вызовы в сфере безопасности переплетаются между собой. С другой стороны, продолжил генсек, мир и развитие по-прежнему являются стремлением народов всех стран.

"Поддержание безопасности, содействие стабильности, надлежащее реагирование на различные угрозы и вызовы, а также решение проблем глобального развития по-прежнему являются общим стремлением и желанием всего человечества", - указал генсек. "В рамках этого направления ШОС продолжает играть конструктивную роль в международном сотрудничестве в области безопасности", - подчеркнул он.

Чжан Мин также отметил, что "в третье десятилетие своего существования ШОС стоит перед задачей еще более эффективно обеспечивать региональную стабильность в условиях изменчивой обстановки в мире, сосредотачивая внимание на взаимосвязи развития человечества и безопасности". "Мы намерены работать с каждой из сторон, тесно сотрудничать и вносить вклад в поддержание безопасности и стабильности государств-членов и региона, а также в глобальный мир и развитие", - указал он.

Об организации

ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В настоящее время в нее входят Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Еще четыре страны - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия - имеют статус государства-наблюдателя. Кроме того, девять стран являются партнерами по диалогу: Азербайджан, Армения, Египет, Камбоджа, Катар, Непал, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка.

На прошедшем 15-16 сентября 2022 года саммите ШОС в Самарканде ее лидеры подписали меморандум об обязательствах Ирана в связи с вступлением в ШОС. Также на саммите начался процесс оформления членства в организации Белоруссии.

Кроме того, в Самарканде принято решение о запуске процедуры предоставления статуса партнера по диалогу Бахрейну, Кувейту, Мальдивам, Мьянме и Объединенным Арабским Эмиратам.