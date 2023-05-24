Антироссийскую резолюцию по Украине поддержали менее половины стран - членов ВОЗ

Против проголосовали, помимо России, восемь стран, в том числе Алжир, Белоруссия, Китай, КНДР, Куба, Лаос, Никарагуа и Сирия

ЖЕНЕВА, 24 мая. /ТАСС/. Лишь 80 стран из 194, входящих во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), высказались за принятие антироссийской резолюции по Украине на проходящей в Женеве 76-й Всемирной ассамблее здравоохранения. Большинство делегаций членов ВОЗ либо проголосовали против этого документа (9), либо воздержались (52), либо отсутствовали в зале при голосовании (36), либо не были до него допущены (17) по правилам процедуры.

В проекте резолюции, в число соавторов которого вошли в основном признанные недружественными в России страны, а также Молдавия и Грузия, осуждается специальная военная операция Москвы на Украине. На Москву возложена ответственность за усугубившуюся ситуацию в области здравоохранения на Украине. Текст документа очень близок по содержанию и тональности аналогичной резолюции, принятой на ассамблее здравоохранения по инициативе прежде всего недружественных РФ государств.

Против антироссийской резолюции проголосовали в среду, помимо России, восемь стран, в том числе Алжир, Белоруссия, Китай, КНДР, Куба, Лаос, Никарагуа и Сирия. Среди воздержавшихся - Бразилия, Индия, Казахстан, Киргизия и ЮАР. В зале заседаний во время голосования отсутствовали 36 делегаций, что может расцениваться как их нежелание высказывать свою позицию по заведомо скандальному вопросу. Отсутствовали, в частности, представители Азербайджана, Армении, Сербии, Таджикистана и Туркмении. Еще 17 стран, в том числе Венесуэла, не были допущены до голосования по мотивам, касающимся соблюдения правил и процедур ВОЗ.