Додик заявил, что Босния и Герцеговина является геополитическим экспериментом Запада

Это опыт по созданию наднационального государства без идентичности и традиций, которое управляется колониальными методами, подчеркнул президент Республики Сербской

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Босния и Герцеговина является экспериментом Запада по созданию наднационального государства без идентичности и традиций, которое управляется колониальными методами. Об этом в среду заявил президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) Милорад Додик в ходе выступления на пленарном заседании XI Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в Подмосковье.

"После войны Босния и Герцеговина стала геополитическим экспериментом, колонией западного либерального глобализма, который должен был завершить процесс отмирания нации и создать гибридное, наднациональное общество, без идентичности и какого-либо уважения к традициям, конституционному праву и историческому укладу жизни на Балканах", - заявил Додик.

Президент подчеркнул, что в течение 30 лет Босния и Герцеговина "управляется колониальными методами" и ей "навязывают решения через неизбранного иностранца" - высокого представителя ООН в БиГ.

Ранее президент Республики Сербской неоднократно заявлял о несоблюдении Дейтонских соглашений и вмешательстве Запада во внутренние дела страны через высокого представителя ООН в БиГ Кристиана Шмидта. Додик подчеркивал, что Республика Сербская готова объявить о своей независимости в случае принятия высоким представителем нового закона о собственности, согласно которому все имущество республики переходит в собственность Боснии и Герцеговины.

Согласно конституции, предложенной в Общем рамочном мирном соглашении по Боснии (Дейтонское соглашение), которое было подписано 14 декабря 1995 года в Париже, БиГ состоит из двух образований: мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины (около 51% территории страны) и Республики Сербской (РС, около 49% территории), а также округа Брчко. Страна, по сути, управляется через высокого представителя международного сообщества (пост создан в соответствии с Дейтонским соглашением), который назначается руководящим комитетом Совета по выполнению мирного соглашения по Боснии и Герцеговине после одобрения кандидатуры Советом Безопасности ООН.

Однако в мае 2021 года послы стран руководящего комитета приняли решение о назначении Шмидта новым высоким представителем в БиГ без процедуры согласования в СБ ООН. В настоящее время руководство Республики Сербской не признает легитимность Шмидта и намерено отозвать свое согласие на общую армию и общий судебный и прокурорский совет БиГ.