Сообщается, что обучение продлиться около 10 недель

НЬЮ-ЙОРК, 24 мая. /ТАСС/. Около 250 украинских военнослужащих прибудут на этой неделе в Германию для обучения управлению танками Abrams M1A1. Об этом в ночь на среду сообщила радиостанция "Голос Америки" (признана в РФ СМИ-иноагентом).

По словам пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, Вооруженные силы США начнут обучать украинцев управлять данными танками "примерно на следующей неделе". Обучение продлиться около 10 недель.

Как отмечает радио со ссылкой на источник, 250 украинцев будут обучаться на 31 танке Abrams, которые были доставлены в Германию в начале этого месяца. Вторая партия также из 31 танка будет доставлена на Украину осенью.

Ранее газета USA Today информировала, что Соединенные Штаты передадут Украине танки Abrams M1A1 без "чувствительных" технологий из-за опасений, что машины в ходе боевых действий могут заполучить российские военные. Американская сторона неоднократно признавала наличие сложностей с доставкой этих танков, обеспечением их топливом и ремонтом, а также необходимость длительного обучения украинских военных управлению ими.