Польский генерал призвал власти готовиться поддержать потенциальное восстание в Белоруссии

По мнению бывшего командующего Сухопутными войсками Польши генерала Вальдемара Скшипчака, "если украинское контрнаступление завершится успехом, то те вооруженные белорусы, которые являются сейчас частью потенциала украинской армии, не сложат оружие"

ТАСС, 24 мая. Бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак призвал власти республики готовиться к потенциальному восстанию в Белоруссии и поддержать его. Такое заявление он сделал во вторник вечером в интервью телеканалу Polsat.

По его утверждению, "если украинское контрнаступление завершится успехом, то те вооруженные белорусы, которые являются сейчас частью потенциала украинской армии, не сложат оружие". "Они пойдут на Белоруссию. Надеюсь, что это спровоцирует восстание в Белоруссии", - добавил генерал.

"Подготовимся к восстанию в Белоруссии, потому что так будет. Речь идет о том, чтобы не проспать этот момент. Нужно быть готовыми поддержать те подразделения, которые будут проводить операцию против [президента Белоруссии Александра] Лукашенко. У нас есть причины им помогать, как мы помогаем украинцам", - сказал Скшипчак.

Также генерал предупредил, что "в случае восстания точно будет массовый выезд белорусов в направлении Польши". "Нужно быть к этому готовыми", - указал он.

Тема возможного контрнаступления ВСУ муссируется в СМИ уже несколько месяцев, называются разные даты. МИД РФ ранее заявлял, что открытые рассуждения стран Запада о грядущем украинском контрнаступлении подтверждают их непосредственную вовлеченность в конфликт.