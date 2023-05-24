Правительство ФРГ одобрило участие своих полицейских в гражданской миссии ЕС в Молдавии

В ней примут участие до 15 германских правоохранителей

БЕРЛИН, 24 мая. /ТАСС/. Правительство ФРГ одобрило участие своих полицейских в гражданской миссии ЕС по безопасности в Молдавии. Об этом сообщил в среду на брифинге официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт.

"Правительство ФРГ приняло сегодня решение об участии сотрудников полиции в новой партнерской миссии ЕС в Молдавии. Это гражданская консультативная миссия в рамках совместной политики ЕС в области безопасности и обороны", - сказал он. По его словам, миссия призвана поддержать власти Молдавии в обеспечении национальной безопасности, в частности расширить возможности в деле противодействия кибератакам и дезинформации. Хебештрайт утверждал, что Молдавия якобы "подвержена постоянным попыткам дестабилизации со стороны России", нацеленным на то, чтобы страна свернула с проевропейского пути.

В миссии от Германии примут участие до 15 полицейских. В ее рамках специалисты ЕС будут консультировать власти Молдавии по вопросам развития органов правосудия, сил безопасности и таможни. Кроме того, ЕС намерен направить экспертов для противодействия предполагаемым кибератакам и дезинформации. Как ожидается, миссия будет направлена в первой половине лета.

В феврале глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что в Брюсселе изучают возможность направления в Молдавию миссии в рамках своей общей политики безопасности и обороны. По его словам, она должна поддержать Молдавию как кандидата в ЕС и повысить ее устойчивость к внешнему вмешательству и дестабилизирующим усилиям. Со своей стороны президент Молдавии Майя Санду заявила об опасности государственного переворота с участием оппозиционных партий и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам и другим правоохранительным органам.

В Молдавии летом 2022 года начались массовые протесты с требованием отставки Санду и правительства. Их участники возложили на власти ответственность за экономический кризис, сопровождавшийся резким ростом цен.