Беспилотник Израиля обстреляли со стороны Сирии

Армия еврейского государства сообщила, что открыла ответный огонь из пулеметов

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 мая. /ТАСС/. Израильский беспилотный летательный аппарат обстрелян в среду со стороны Сирии, в ответ израильские военные открыли огонь из пулеметов в направлении, откуда велся обстрел по беспилотнику. Об этом сообщила пресс-служба Армии Израиля.

По ее информации, обстрелу с территории Сирии подвергся израильский беспилотник, выполнявший рутинное задание в этой местности. "В ответ был открыт огонь из пулеметов по району, откуда была зафиксирована стрельба", - говорится в сообщении.

Как отметили в армии, беспилотник завершил выполнение своей задачи, ущерба ему не причинено.