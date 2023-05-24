Венгрия рекомендовала Молдавии не снижать темпы подготовки к вступлению в ЕС

Премьер-министр Дорин Речан может рассчитывать в этом на поддержку венгров, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто

БУДАПЕШТ, 24 мая. /ТАСС/. Правительство Венгрии поддерживает намерение Молдавии присоединиться к Евросоюзу и надеется, что она не будет снижать темпы подготовки к вступлению. Об этом заявил в среду министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи в Кишиневе с молдавским премьер-министром Дорином Речаном.

"Всего год назад было принято историческое решение о предоставлении Молдавии статуса кандидата в члены ЕС. Важно, чтобы импульс не был потерян, и премьер-министр Дорин Речан может рассчитывать в этом на поддержку венгров", - написал глава МИД в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Сийярто разместил также фотографии со встречи с молдавским премьером.

Лидеры ЕС на саммите в июне 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление. Чтобы начать переговоры на эту тему с Брюсселем, Кишинев должен выполнить несколько условий, включая проведение реформ и урегулирование приднестровской проблемы. Президент Молдавии Майя Санду ранее выражала надежду, что к таким переговорам можно будет приступить уже в начале 2024 года. В то же время она признавала, что пока удалось выполнить меньше половины из 35 пунктов плана действий на 2022 год, который был рекомендован Еврокомиссией при предоставлении Молдавии статуса кандидата в члены ЕС.