СМИ: Конгресс США потребовал от Блинкена объяснить блокировку санкций против Китая

Как сообщил портал Axios, председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол попросил предоставить переписку между ключевыми чиновниками Госдепа, в которой обсуждаются вопросы конкурентных действий в отношении КНР и ее государственных органов

ТАСС, 24 мая. Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол (республиканец от штата Техас) направил на имя госсекретаря США Энтони Блинкена письмо с требованием объяснить информацию о его решении блокировать "конкурентные действия", направленные на сдерживание Коммунистической партии Китая (КПК). Об этом в среду сообщил интернет-портал Axios, получивший это послание в распоряжение.

По его данным, Маккол потребовал предоставить переписку между ключевыми чиновниками Государственного департамента, включая Блинкена, в которой обсуждаются вопросы конкурентных действий в отношении КНР и ее государственных органов. Требуется предоставить письма начиная с 1 октября 2022 года.

Конгрессмен подчеркнул, что пауза в санкционном давлении на такие компании, как Huawei, "вызывает серьезные сомнения в готовности и способности руководителей Департамента эффективно реагировать на растущую агрессию со стороны КНР".

Маккол раскритиковал поведение внешнеполитического ведомства в отношении Пекина. Блокировка Госдепартаментом санкций на поставку гуманитарных товаров в КНР послала Китаю неверный сигнал и заставила США выглядеть слабыми на международной арене, отметил он.