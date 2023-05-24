Секретарь Совбеза Армении отметил важность отправки наблюдателей в Карабах

Армен Григорян также подчеркнул важность запуска международного механизма обеспечения прав и безопасности населения Нагорного Карабаха

ЕРЕВАН, 24 мая. /ТАСС/. Международное сообщество должно направить в Нагорный Карабах и Лачинский коридор наблюдателей для предотвращения попытки Азербайджана подвергнуть армянское население этнической чистке. Об этом в среду в Подмосковье на XI Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, заявил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.

"Я коснулся установления Азербайджаном 23 апреля КПП в Лачинском коридоре в зоне ответственности миротворческого контингента РФ, подчеркнув, что это является грубым нарушением трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, посредством которого Азербайджан стремится подвергнуть население Нагорного Карабаха этнической чистке. Также отметил важность запуска международного механизма обеспечения прав и безопасности населения Нагорного Карабаха и необходимость направления международных наблюдателей в Нагорный Карабах и Лачинский коридор", - написал он в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).