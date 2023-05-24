Додон назвал курс Молдавии на разрыв с СНГ губительным для экономики и граждан

Бывший президент республики призвал главу государства Майю Санду и правящую Партию действия и солидарности "не пытаться угодить европейским и заокеанским кураторам"

КИШИНЕВ, 24 мая. /ТАСС/. Курс властей Молдавии на разрыв с СНГ губителен для экономики страны и ее граждан. Об этом заявил в среду бывший президент республики Игорь Додон в интервью молдавскому изданию Unimedia.

"Я хочу спросить тех, кто сегодня у власти: вы посчитали экономический эффект, который последует после выхода Молдавии из СНГ? Что будут делать десятки тысяч хозяйств, сотни тысяч работников, которые в основной массе реализовывали свою продукцию на рынках стран СНГ", - сказал Додон. По его словам, такая политика властей создаст проблемы сотням тысяч соотечественников, которые проживают и работают на территории РФ или на территории других стран СНГ, защищены соглашениями в области миграции, пользуются безвизовым режимом.

"Очевидно, что власти даже не пытались задуматься над этим. Мы призываем [президента Молдавии] Майю Санду и правящую Партию действия и солидарности действовать в интересах граждан Молдавии, а не пытаться угодить европейским и заокеанским кураторам", - отметил Додон.

Отношение Молдавии к СНГ стало меняться после победы на президентских выборах в 2020 году Майи Санду, которая ни разу не участвовала в саммитах организации. В этом году риторика в Молдавии в адрес Содружества еще больше ужесточилась: глава МИД Николай Попеску объявил о начале денонсации соглашений, подписанных в рамках объединения, а спикер парламента и лидер правящей партии Игорь Гросу заявил о выходе республики из Межпарламентской ассамблеи СНГ.