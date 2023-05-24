Украинский посол в Германии заявил, что Киев скоро получит 110 танков Leopard 1А5

Алексей Макеев разместил в Twitter видеоролик с танком, стоящим в ангаре на фоне германских БМП Marder

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что киевские власти скоро получат 110 танков Leopard 1А5.

"110 Leopard 1A5. Уже скоро", - написал Макеев в среду на своей странице в Twitter. Он не привел других подробностей.

Украинский посол также разместил видеоролик с танком, стоящим в ангаре на фоне германских БМП Marder.

В первом квартале этого года правительство ФРГ одобрило поставки военных товаров на Украину на общую сумму почти €497 млн. 25 января кабмин подтвердил, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин. 7 февраля кабмин ФРГ одобрил поставку Киеву 178 танков Leopard 1A5. 24 февраля Германия приняла решение поставить Киеву еще четыре единицы техники из запасов Вооруженных сил ФРГ.

В середине мая Минобороны Германии распространило сообщение, в котором говорилось, что правительство страны готовит новый пакет военной помощи Украине объемом €2,7 млрд. Отмечалось, что в планах Берлина передать Киеву 20 дополнительных БМП Marder, 30 танков Leopard 1A5, 200 разведывательных беспилотников, логистические транспортные средства, четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T, а также боеприпасы. В список входят 18 гаубиц и 100 бронированных транспортных средств.