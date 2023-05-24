ЦИК Эквадора утвердил проведение досрочных выборов президента 20 августа

Национальная ассамблея ранее начала рассмотрение вопроса импичмента главы государства Гильермо Лассо

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 мая. /ТАСС/. Национальный избирательный совет (НИС) Эквадора утвердил проведение досрочных парламентских и президентских выборов 20 августа. Об этом орган объявил во вторник вечером по итогам совещания, посвященного голосованию.

"20 августа эквадорцы пойдут на участки, чтобы отдать голос на досрочных президентских и парламентских выборах 2023 года", - говорится на странице НИС в Twitter.

Ранее президент Эквадора Гильермо Лассо подписал указ о роспуске Национальной ассамблеи и проведении новых президентских и парламентских выборов. По словам президента, он пошел на этот шаг, поскольку законодатели не дают правительству проводить реформы. Ранее Национальная ассамблея начала рассмотрение вопроса импичмента главы государства. Оппозиция обвиняет его в участии в коррупционной схеме в государственной компании FLOPEC, занимающейся танкерными перевозками нефти. Лассо отрицает свою вину.