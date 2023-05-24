Польша обвинила в трусости Германию в вопросе репараций

Заместитель министра иностранных дел республики Аркадиуш Мулярчик отметил "отсутствие желания Берлина проводить переговоры по этому вопросу"

ТАСС, 24 мая. Германская сторона трусливо прячется за юридическим иммунитетом в вопросе выплат репараций за ущерб, нанесенный во время немецкой оккупации (1939-1945 годов), заявил в среду агентству PAP заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик, комментируя позицию Германии.

"Это шизофреническая ситуация со стороны Германии, которая считает себя государством законопослушным, демократическим, соблюдающим права человека, а с другой стороны трусливо прячется за юридическим иммунитетом в вопросе выплат польским жертвам [немецкой оккупации]", - сказал дипломат.

Он также отметил "отсутствие желания Германии проводить переговоры по этому вопросу".

В понедельник Мулярчик посетил Берлин, где провел переговоры о репарациях с депутатами Бундестага, которые он охарактеризовал как "своеобразный акт морального давления на германских политиков, которым кажется, что вопрос [о репарациях] уже давно урегулирован и улажен".

Польские власти 1 сентября представили трехтомный доклад о потерях, понесенных Польшей в результате нападения нацистской Германии и немецкой оккупации в 1939-1945 годах. Заявленная итоговая сумма составила 6,2 трлн злотых (около $1,3 - 1,5 трлн). 3 октября глава МИД Польши Збигнев Рау подписал ноту с требованием к ФРГ о выплате компенсаций.

В правительстве Германии неоднократно указывали, что не видят оснований для каких-либо выплат, так как в 1953 году Польша официально отказалась от репараций. В Варшаве утверждают, что соглашение 1953 года было подписано под давлением СССР и касалось уже не существующих Германской Демократической Республики и Польской Народной Республики, которая, по версии современных польских политиков, не являлась суверенным государством.