24 мая, 12:52,
обновлено 24 мая, 13:11

Марин Ле Пен заявила, что считает Крым легитимной частью России

Sylvain Lefevre/ Getty Images
Глава парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен
© Sylvain Lefevre/ Getty Images

Глава парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" отметила, что жители Крыма на референдуме свободно выразили желание воссоединиться с Россией

ПАРИЖ, 24 мая. /ТАСС/. Глава парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен считает Крым легитимной частью России. Об этом она заявила в среду, отвечая на вопросы депутатов Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции.

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"Крым был российским в течение двух веков и украинским - в течение 60 лет после того, как был передан диктатором по его капризу, - сказала Ле Пен. - Я убежденная сторонница референдумов и считаю, что жители Крыма свободно выразили свое желание посредством голосования быть частью России".

"У меня есть собственные впечатления от поездок в Крым, где я много общалась с его жителями и могла констатировать, что они гораздо больше чувствуют себя частью России", - сказала политик, выступавшая основной соперницей Эмманюэля Макрона на президентских выборах в 2017 и 2022 годах.

Ле Пен также обратила внимание депутатов, что "нет беженцев из Крыма". "Никто не покидал его территорию после референдума", - констатировала она. "Это голосование отразило волю крымского населения", - подчеркнула глава парламентской фракции "Национального объединения".

Крым был передан в состав Украинской ССР в 1954 году по инициативе первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса. За воссоединение высказались 96,7% и 95,6% проголосовавших избирателей Крыма и Севастополя соответственно. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев и ЕС отказались признавать Крым частью России. 

Теги:
РоссияФранцияЛе Пен, МаринКрым
© Информационное агентство ТАСС
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