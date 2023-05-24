Правительство Швейцарии поддержало вывод из эксплуатации 25 танков Leopard 2

Мишины могут в дальнейшем перепродать производителю, немецкой компании Rheinmetall

ЖЕНЕВА, 24 мая. /ТАСС/. Правительство Швейцарии поддержало предложение комиссии по политике безопасности Национального совета (большая палата парламента) о выводе из эксплуатации 25 танков Leopard 2 с целью их возможной дальнейшей перепродажи производителю - немецкой компании Rheinmetall. Соответствующее решение Федеральный совет (правительство) принял на своем заседании в среду.

"Федеральный совет поддерживает предложение комиссии по политике безопасности Национального совета вывести из эксплуатации 25 боевых танков Leopard 2", - говорится в сообщении, размещенном на правительственном сайте. Эту позицию министр обороны, защиты населения и спорта Виола Амхерд "будет отстаивать в ходе парламентских обсуждений".

Правительство напомнило, что в феврале два члена правительства Германии - министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек и министр обороны Борис Писториус обратились к Виоле Амхерд "с просьбой перепродать неиспользуемые танки немецкой компании Rheinmetall, которая их произвела". "Они обязались не передавать их Украине, а оставить для Германии или других партнеров по НАТО или ЕС, желающих пополнить собственное вооружение", - пояснили в Берне.

На данный момент в вооруженных силах Швейцарии имеются 134 танка Leopard 2, прошедших модернизацию. На балансе числятся также еще 96, которые не были модернизированы, и их использование приостановлено. В марте 2023 года комиссия по политике безопасности Национального совета во время дебатов в парламенте предложила списать 25 неиспользуемых танков при том понимании, что они должны быть перепроданы компании, которая их произвела. На своем заседании в среду Федеральный совет подчеркнул, что он поручит оборонному ведомству "оценить возможный запрос на экспорт при условии, что Федеральное собрание (парламент) Швейцарии согласится с предложением комиссии Национального совета о выводе танков из эксплуатации.

В правительстве считают, что используемых в настоящее время вооруженными силами 134 танков Leopard 2 "недостаточно для полного оснащения шести армейских батальонов". Для этого требуется 168 танков, поэтому необходимо изучить возможность расконсервации 34 из 96 обездвиженных танков и их модернизации, констатировало правительство. В этой связи Федеральный совет пришел к выводу, что 25 танков "можно списать и перепродать без ущерба для армии".