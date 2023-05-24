НАТО заявила, что не рассматривает вопрос о вступлении Украины в альянс во время конфликта

При этом генсек объединения Йенс Столтенберг отметил, что прием страны в НАТО и ее полное подключение к системе коллективной безопасности после окончания боевых действий автоматически не гарантированы

БРЮССЕЛЬ, 24 мая. /ТАСС/. Вступление Украины в НАТО до завершения военного конфликта с Россией не рассматривается. Об этом заявил в среду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступая на брюссельском форуме, организованном американским аналитическим центром Германский фонд Маршалла.

"Вступление Украины НАТО во время войны невозможно", - сказал Столтенберг.

Отвечая на вопрос о неких гарантиях безопасности, которые Украина хочет получить от Запада, он заявил: "Абсолютной гарантией безопасности станет только вступление в НАТО, но, как я говорил, во время войны это невозможно. На саммите в Вильнюсе [в июле] мы намерены принять решения, которые приблизят Украину к НАТО".

"Однако сейчас не это является главной задачей. Главной задачей [НАТО] сейчас является гарантировать, чтобы война завершилась победой Украины", - в очередной раз повторил Столтенберг.

В то же время, Столтенберг дал понять, что и в случае завершения конфликта прием Украины в НАТО и ее полное подключение к системе коллективной безопасности автоматически не гарантирован: "Важно, чтобы после войны мы нашли такие решения, которые бы исключили возможность новой агрессии Путина против Украины".

Он также высказал мнение, что НАТО "не должна указывать Украине, когда начать переговоры о мире".

В то же время он указал Китаю, что Пекин "должен осудить агрессию против Украины и не должен ни при каких обстоятельствах поставлять оружие России".