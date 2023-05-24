Армения и Азербайджан пока не согласовали вопрос анклавов советских времен

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что по этому вопросу стороны ведут переговоры, "одним из возможных решений может стать оставление анклавов в составе страны, на стороне которой они находятся"

ЕРЕВАН, 24 мая. /ТАСС/. Армения и Азербайджан сумели согласовать некоторые пункты проекта мирного соглашения, однако вопрос принадлежности анклавов советских времен остается нерешенным. Об этом в среду в парламенте заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Как вы знаете, есть вопросы, которые мы согласовали, однако вопрос анклавов пока еще не согласован, ведутся обсуждения всех вариантов", - отметил он.

По словам Пашиняна, по этому вопросу стороны ведут переговоры, "одним из возможных решений может стать оставление анклавов в составе страны, на стороне которой они находятся".

После распада Советского Союза и начала армяно-азербайджанского конфликта у Армении и Азербайджана остались анклавы, которые образовались в период, когда обе республики входили в СССР.