Кылычдароглу подал в суд на Эрдогана за дискредитирующий его предвыборный ролик

Единый кандидат в президенты Турции оценил моральный ущерб от действий действующего главы государства в $50,2 тыс.

АНКАРА, 24 мая. /ТАСС/. Единый кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу подал в среду в суд на действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана за предвыборный ролик, в котором политик обвиняется в связях с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана. Нанесенный моральный ущерб Кылычдароглу оценил в 1 млн турецких лир ($50,2 тыс.), сообщил журналистам его адвокат Джеляль Кылыч.

"По указанию кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу в суд подан иск в отношении Эрдогана о возмещении морального ущерба на сумму 1 млн турецких лир за использование им в своей предвыборной кампании смонтированного и фальшивого видео. Деньги будут направлены на обучение детей наших граждан, погибших в борьбе с терроризмом", - сказал адвокат.

Эрдоган и Кылычдароглу будут бороться за пост президента во втором туре выборов главы республики, который состоится 28 мая. В первом, прошедшем 14 мая, ни один из них не смог набрать больше 50% голосов избирателей, необходимых для победы.

Многие аналитики считают высокой вероятность победы во втором туре президентских выборов Эрдогана. Так, глава компании по изучению общественного мнения "Оптимар" Хильми Дашдемир отметил, что действующий турецкий президент может набрать 28 мая не менее 53-54% голосов избирателей. Прогнозы других компаний прочат Эрдогану 52-55% голосов. В оппозиции призывают избирателей, не участвовавших в голосовании 14 мая (а это порядка 8 млн человек), прийти на избирательные участки, рассчитывая, что высокая явка может способствовать победе Кылычдароглу.