Медведчука лишили на Украине статуса адвоката

Депутат Киевского областного совета Роман Тытыкало, основатель адвокатского бюро "Тытыкало и партнеры" стал инициатором такого шага

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Бывший лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук, которого украинские власти обвинили в государственной измене, был лишен на Украине статуса адвоката и права заниматься адвокатской деятельностью. Об этом сообщил украинскому изданию "Лига" глава принявшей такое решение дисциплинарной палаты Квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Киевской области (КДКА) Владимир Полищук.

Первым о лишении Медведчука статуса адвоката заявил депутат Киевского областного совета Роман Тытыкало, основатель адвокатского бюро "Тытыкало и партнеры", который стал инициатором такого шага. "Дисциплинарная палата КДКА Киевской области только что удовлетворила нашу с Ильей Костиным (партнер адвокатского объединения "Правовой альянс" - прим. ТАСС) жалобу и лишила Медведчука права на адвокатскую деятельность", - написал в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Заявление Тытыкало подтвердил глава дисциплинарной палаты КДКА Полищук, который сообщил "Лиге", что этот орган "принял дисциплинарное решение о лишении его (Медведчука - прим. ТАСС) статуса адвоката".

12 апреля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании Медведчука. По обвинению в госизмене и нарушении законов ведения войны его заключили под стражу. В конце сентября 2022 года он был освобожден и передан представителям России в результате обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой. Выступая в феврале по российскому телевидению, Медведчук сообщил, что проживает в Москве.