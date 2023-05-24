Чешский кабмин одобрил покупку почти 250 шведских БМП

Стоимость контракта составит около €2,6 млрд

ПРАГА, 24 мая. /ТАСС/. Правительство Чехии одобрило в среду покупку для национальных ВС 246 гусеничных боевых машин пехоты (БМП) CV90 производства Швеции. Об этом сообщило информационное агентство CTK.

Стоимость контракта, который будет реализован в форме прямого правительственного заказа, составит 59,7 млрд крон (примерно €2,6 млрд). Это, согласно агентству, крупнейший контракт в истории чешской армии и один из самых значительных по объему финансовых затрат для государства.

Решение о начале переговоров со Швецией о покупке БМП, как ранее проинформировали чешские СМИ, правительство республики приняло в июле 2022 года. Контракт будет осуществлен путем заключения межправительственного соглашения.