Более 1,8 млн граждан Турции проголосовали за рубежом на выборах президента

Голосование проводилось с 20 мая

АНКАРА, 24 мая. /ТАСС/. Свыше 1,8 млн граждан Турции приняли участие в голосовании за рубежом во втором туре президентских выборов, который намечен на 28 мая, сообщил в среду телеканал TRT со ссылкой на ЦИК страны. Голосование проводилось с 20 мая до 17:00 местного времени (совпадает с мск) 24 мая.

"Число граждан Турции, проголосовавших за рубежом, составило 1 млн 816 тыс. 294 человек", - говорится в сообщении.

В первом туре выборов президента Турции, который состоялся 14 мая, за рубежом проголосовали 1,6 млн турецких граждан.

В списки для голосования на выборах президента внесены 3,4 млн турецких граждан, проживающих за рубежом. Для них были открыты участки в 73 странах. На погранпунктах, в аэропортах и морских портах голосование продлится до 28 мая.

ЦИК Турции 19 мая огласил итоговые данные первого тура выборов президента страны. Согласно этим данным, действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,52% голосов избирателей, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 44,88%. Им предстоит бороться за высший государственный пост во втором туре, который состоится 28 мая. Победителем президентской гонки станет кандидат, набравший большинство голосов.