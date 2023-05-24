Лукашенко: США пытаются затормозить процесс развития сотрудничества РФ со странами Африки

За эти государства идет борьба, отметил президент Белоруссии

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. США пытаются затормозить процесс развития сотрудничества России со странами Африки, за эти государства идет борьба. Об этом заявил в среду президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума.

По его словам, "центр мировой экономики необратимо смещается в сторону развивающихся стран". "Россия, наверное, раньше всех это поняла, начала активные контакты с африканским государствами. Мы также пытаемся сотрудничать с ними. Все рванули в Африку. И смотрите, как на движение России сегодня отреагировал Запад и США. МИД РФ, да и другие причастные к политике знают, как американцы пытаются затормозить этот процесс и не пустить Россию в Африку. Но и вы, наверное, хорошо понимаете и знаете, что Китай уже там. Поэтому идет борьба за эти страны", - сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что укрепление региональных и трансконтинентальных альянсов является одним из приоритетов для Белоруссии и всего Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По его словам, развивающиеся страны готовы отстаивать свои интересы и собственный путь развития. "Там прежде всего будет развитие, это страны Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. Эти государства больше не желают быть сырьевыми придатками, источниками дешевой рабочей силы. Они хотят, и вполне заслуженно, полноценно участвовать в международном разделении труда и добиваться достойной оплаты за свою работу. Это все понимают", - указал белорусский президент.