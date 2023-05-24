Лукашенко: ЕАЭС нужна единая интегрированная информационная система безопасности

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Страны ЕАЭС должны создать единую интегрированную информационную систему для обеспечения своей безопасности. Об этом заявил в среду президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума.

"Цифровая повестка союза требует существенной актуализации, в первую очередь это касается интегрированной информационной системы, которая обеспечивает совместную работу государственных информационных ресурсов и систем государств нашего союза", - сказал он.