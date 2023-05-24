Генпрокурор РФ встретился в Каире со своим египетским коллегой

Игорь Краснов и Хамада ас-Сави обсудят вопросы укрепления механизмов правового и судебного сотрудничества между ведомствами двух стран

КАИР, 24 мая. /ТАСС/. Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов и его египетский коллега Хамада ас-Сави обсудили в среду в Каире вопросы укрепления механизмов правового и судебного сотрудничества между ведомствами двух стран. Об этом сообщила на своем сайте египетская Генпрокуратура.

Она отмечает, что Краснов прибыл в Каир по приглашению ас-Сави во главе делегации Генпрокуратуры России. Ведомство также указывает, что одной из целей поездки российского генпрокурора является "активизация заключенного двустороннего меморандума о взаимопонимании".

Краснов в ходе визита в Каир встретился с председателем Верховного конституционного суда Арабской Республики Египет Булосом Фахми, предложив ему развивать сотрудничество, в том числе в научной сфере по правовым вопросам, передает корреспондент ТАСС.

"Отношения между нашими странами развиваются уже 80 лет, и их высокий уровень сегодня является следствием выстраиваемой политики президентами России и Египта политики. Эти отношения основаны на дружбе и взаимном сотрудничестве. Безусловно, это относится и к российско-египетским отношениям в правовой сфере", - отметил Краснов. "Не сомневаюсь, что между нашими ведомствами, между возглавляемым вами Верховным конституционным судом существует немало точек соприкосновения. Особенно учитывая, что российская прокуратура, помимо осуществления высшего надзора за исполнением законов в стране, наделена широкими полномочиями в сфере уголовного, гражданского, арбитражного и административного судопроизводства", - сказал российский генпрокурор.

По его словам, в России сложилась устойчивая судебно-следственная практика по многим актуальным видам преступлений, таким как терроризм, экстремизм и криминальное использование виртуальных активов, отмывание преступных доходов, незаконный оборот наркотиков. "И мы готовы ею делиться. Безусловно, нам очень интересен опыт египетских правоохранительных органов", - сказал он.

Краснов отметил, что ему известно, что у Булоса Фахми богатая юридическая практика, в том числе на высоких должностях в Генеральной прокуратуре Египта. "Вы являетесь известным специалистом и крупным ученым в области права. В связи с этим будет крайне интересно обменяться с вами теми актуальными практиками по вопросам, представляющими взаимный интерес, включая сферу защиты прав и свобод граждан, противодействия преступности", - сказал генпрокурор. Он добавил, что Университет Генеральной прокуратуры России проводит масштабные исследования по правовым вопросам, и выразил уверенность, что это также может стать одним из перспективных направлений сотрудничества, к которому российская сторона открыта.

В свою очередь Булос Фахми выразил заинтересованность темами, которые озвучил генпрокурор России.