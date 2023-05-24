Источник: главе ЦБ Ливана запретили выезд за рубеж после допроса в прокуратуре

Выдачу Риада Саляме через Интерпол ранее запросили судебные власти Франции и Германии

БЕЙРУТ, 24 мая. /ТАСС/. Генеральный прокурор Ливана Гассан Увейдат санкционировал в среду запрет на выезд из страны управляющего Центральным банком Риада Саляме, выдачу которого через Интерпол ранее запросили судебные власти Франции и Германии. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС в среду источник в ливанской прокуратуре, где ранее состоялся допрос главы Центробанка.

"Саляме остался на свободе после допроса, несмотря на поступившую из Интерпола "красную метку", которая подразумевает возможность его ареста и экстрадиции, - отметил источник. - Однако по распоряжению генпрокурора ему запрещено покидать Ливан, его зарубежный паспорт аннулирован".

По сведениям собеседника, уголовные дела против главы ЦБ Ливана в Париже и Мюнхене возбуждены после обвинений в коррупционных преступлениях. "Ливанская сторона попросила французские власти передать в Бейрут судебное заключение и результаты расследования, - указал источник. - Управляющий Центробанком обвиняется в мошенничестве, подлоге, хищении и отмывании денег".

72-летний Саляме, который занимает свой пост с 1993 года, был вызван 16 мая в парижский суд, где ему должны были вынести приговор. Однако он не сделал этого под предлогом, что не получил вовремя повестку. В ответ французские власти направили запрос в Интерпол.

Адвокаты управляющего Центральным банком намерены обжаловать решение о выдаче международного ордера на его арест. Сам глава ЦБ заявил, что "подчинится ливанскому правосудию, если будет признан виновным".

Как сообщила газета Al-Akhbar, в ходе расследования, проведенного в 2022 году швейцарскими властями, было установлено, что Саляме взимал комиссионные за продажу государственных ценных бумаг коммерческим банкам. Большая часть этих средств поступала, однако, не в Центробанк Ливана, а на счет брокерской компании Forry, которой владеет брат главы ЦБ Раджа Саляме. Таким образом, по сведениям издания, было присвоено по меньше мере $500 млн, которые использовались для покупки недвижимости в Западной Европе.