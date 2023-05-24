24 мая, 15:24

Размещенные в странах Балтии подразделения НАТО обсудят координацию действий

Первая рабочая встреча состоится в военном городке в Рукле Йонавского района Литвы

ВИЛЬНЮС, 24 мая. /ТАСС/. Дислоцированные в Латвии, Литве и Эстонии сводные подразделения НАТО передового базирования обсудят вопросы координации своих действий. Об этом в среду сообщило командование армии Литвы.

"Для лучшей координации действий создается новый формат "три плюс три", в который войдут командиры размещенных в наших странах подразделений НАТО и руководство вооруженных сил стран Балтии", - отмечается в сообщении.

Первая рабочая встреча, на которой намечено обсуждение вопросов координации действий национальных вооруженных сил и союзников, состоится в четверг в военном городке в Рукле Йонавского района Литвы. Там расквартирован сводный батальон НАТО, командование которым взяла на себя Германия.

Такие же подразделения для укрепления восточного фланга Североатлантического альянса размещены в Латвии и Эстонии. Руководство ими взяли на себя Великобритания и Канада. 

Теги:
ЭстонияКанадаГерманияВеликобританияЛатвияЛитва
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация