Си Цзиньпин подчеркнул готовность Китая укреплять взаимодействие со странами Евразии

Председатель КНР напомнил, что в рамках визита в Россию в марте с президентом РФ Владимиром Путиным были достигнуты новые договоренности о сотрудничестве по сопряжению инициативы "Один пояс - один путь" с ЕАЭС

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Китай готов к укреплению сотрудничества со странами Евразийского континента, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в видеообращении к участникам второго Евразийского экономического форума.

Он напомнил, что в рамках визита в Россию в марте с президентом РФ Владимиром Путиным были достигнуты новые договоренности о сотрудничестве по сопряжению инициативы "Один пояс - один путь" с ЕАЭС. Как подчеркнул Си Цзиньпин, китайская сторона искренне заинтересована в углублении и конкретизации сотрудничества в этом направлении.

"[КНР] готова к объединению усилий и укреплению взаимодействия в интересах новых перспектив сотрудничества на Евразийском континенте", - указал китайский лидер.