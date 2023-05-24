Спецпредставитель КНР встретился со статс-секретарем МИД ФРГ

До визита в Берлин Ли Хуэй посетил Украину, Польшу и Францию

БЕРЛИН, 24 мая. /ТАСС/. Спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй провел в среду в Берлине встречу со статс-секретарем МИД Германии Андреасом Михаэлисом. Об этом сообщил МИД ФРГ в Twitter.

"Статс-секретарь МИД Германии Андреас Михаэлис сегодня принял спецпредставителя правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэя в Министерстве иностранных дел ФРГ", - отмечается в заявлении. "Встреча состоялась в рамках визита Ли Хуэя в Европу", - добавили в МИД Германии. До визита в Берлин спецпредставитель посетил Украину, Польшу и Францию.

О деталях и тематике переговоров МИД Германии не сообщает.

Ранее полномочный министр посольства Китая в РФ Лю Сюэсун заявил ТАСС, что визит Ли Хуэя в Москву состоится 26 мая. До этого официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сообщал, что спецпредставитель Китая посетит Россию, Германию, Польшу, Украину и Францию для участия в консультациях по урегулированию украинского кризиса. 16-17 мая Ли Хуэй посетил Киев. Он заявил, что для урегулирования украинского кризиса нет какого-либо универсального метода и КНР будет по-своему оказывать содействие решению этой проблемы.

Министерство иностранных дел Китая к годовщине начала специальной военной операции РФ на Украине опубликовало документ с предложениями по политическому урегулированию украинского кризиса. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, соблюдению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса, обмену военнопленными между Москвой и Киевом, а также отказу от введения односторонних санкций без соответствующего решения Совета Безопасности ООН.