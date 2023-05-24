Белый дом: США продолжают контакты с РФ об освобождении Гершковича

В Вашингтоне отказались разглашать детали этих переговоров с Москвой

ВАШИНГТОН, 24 мая. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов продолжает контакты с российскими властями, пытаясь договориться об освобождении обвиняемого в России в шпионаже корреспондента американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, отказывается разглашать детали обсуждений. Об этом сообщил в среду на телефонном брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы хотим, чтобы он [Гершкович] вернулся домой. Мы <...> будем продолжать изучать варианты того, что можем сделать в рамках консультаций [с Россией], чтобы освободить его и вернуть домой. Эти усилия продолжаются, как и усилия по возвращению [осужденного за шпионаж в РФ] Пола Уилана домой. Так что мы продолжаем работать над этим. <...> У меня нет никаких деталей, касающихся наших обсуждений с Россией [в этой связи]. Мы считаем, что эти консультации должны носить конфиденциальный характер", - сказал он.​​​​​​