В Молдавии заявили о желании вернуть в страну авиакомпанию Wizz Air

Министр иностранных дел и европейской интеграции республики Николай Попеску анонсировал обсуждение с Венгрией конкретных путей ее возвращения

КИШИНЕВ, 24 мая. /ТАСС/. Молдавия хочет вернуть в страну венгерскую авиакомпанию Wizz Air, заявил вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции республики Николай Попеску на брифинге по итогам прошедших в среду переговоров с венгерским коллегой Петером Сийярто.

"Мы будем работать с венгерскими властями и сделаем все возможное, чтобы ускорить возвращение Wizz Air в нашу страну. Для этого обсудим конкретные пути возвращения этой компании, в том числе в контексте того, что аэропорт [Кишинева] вернулся в государственное управление", - сказал Попеску.

"Мы сожалеем, что Wizz Air приостановила свою деятельность в Молдавии на определенный период, но мы хотим, чтобы она вернулась как можно скорее. И надеемся, что правительство Молдавии сможет найти необходимые гарантии для ее безопасной работы", - отметил Сийярто, который в ходе рабочего визита в Молдавию обсуждает вопросы расширения сотрудничества между двумя странами.

Wizz Air с 14 марта приостановила полеты из международного аэропорта Кишинева, объяснив это соображениями безопасности воздушного пространства в регионе.