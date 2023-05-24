Оппозиция Австрии заявила, что санкции против России бьют по австрийцам

Заместитель председателя фракции Австрийской партии свободы Дагмар Белакович сообщила, что в ее стране наблюдается самая высокая в еврозоне инфляция, а граждане "с каждым днем становятся все беднее"

ВЕНА, 24 мая. /ТАСС/. Власти Австрии вредят своему населению, поддерживая европейские санкции в отношении России. Об этом заявила в среду заместитель председателя фракции Австрийской партии свободы Дагмар Белакович.

"Экономическая война против России в первую очередь затрагивает наше население, и, демонизируя уголь и газ, вы создали зеленую инфляцию, от которой страдают люди", - сказала депутат, выступая в Национальном совете (нижняя палата парламента Австрии).

По ее словам, в стране наблюдается самая высокая в еврозоне инфляция (9,7% по итогам апреля), граждане "с каждым днем становятся все беднее", а энергические компании не хотят снижать цены для потребителей.

Австрийская партия свободы на данный момент находится в оппозиции. Партия занимает в 183-местной нижней палате парламента 30 кресел. В последний раз она была в правительстве в 2017-2019 годах в коалиции вместе с правящей в настоящее время Австрийской народной партией.