"Альтернатива для Германии" угрожает контрразведке ФРГ иском из-за обвинений в экстремизме

Глава Федерального ведомства по охране конституции Германии Томас Хальденванг ранее заявил, что представители партии якобы "распространяют пророссийские нарративы" на территории страны

БЕРЛИН, 24 мая. /ТАСС/. Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) отвергает выдвинутые главой Федерального ведомства по охране конституции ФРГ (контрразведка) Томасом Хальденвангом обвинения в экстремизме в свой адрес и готова обратиться в суд по этому поводу. Об этом говорится в совместном заявлении сопредседателей АдГ Тино Хрупаллы и Алис Вайдель, опубликованном в среду на сайте партии.

"Расплывчатые инсинуации Хальденванга незаконны. <...> В АдГ нет прогрессивной радикализации. Вот почему мы вчера предупредили управление по защите конституции. В случае нарушения мы предпримем дальнейшие юридические действия", - заявили в партии.

В понедельник глава германской контрразведки обвинил ряд отделений "Альтернативы для Германии" в продвижении экстремизма. Хальденванг также заявил, что представители партии якобы "распространяют пророссийские нарративы" на территории ФРГ.