24 мая, 15:53,
обновлено 24 мая, 16:36
Военная операция на Украине

США не поддерживают применение Украиной американского оружия в России

В Белом доме подтвердили, что Вашингтон изучает свидетельства, указывающие на применение ВСУ американской военной техники в ходе проникновения диверсантов в Белгородскую область

ВАШИНГТОН, 24 мая. /ТАСС/. Американская администрация утверждает, что выступает в диалоге с нынешними украинскими властями против применения поставляемых Соединенными Штатами вооружений для вылазок на территории России.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Мы чертовски ясно даем понять, что не поддерживаем применение [военной] техники американского производства для атак внутри России. И мы ясно даем это понять в том числе [непосредственно в диалоге] с украинцами", - заявил в среду на телефонном брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, комментируя вылазку, организованную Киевом в Белгородской области.

Представитель Белого дома также подтвердил, что Вашингтон изучает свидетельства, указывающие на применение ВСУ американской военной техники в ходе проникновения диверсантов в Белгородскую область. "Мы изучаем эти сообщения. О том, что американские [военные] техника и средства передвижения могли применяться", - сказал Кирби. Он ушел от прямого ответа на вопрос о том, доведет ли Вашингтон до Киева свою означенную позицию, если выяснится, что диверсанты действительно пользовались американской военной техникой и оружием. "Я не буду вдаваться в частные обсуждения, которые мы с ними ведем. Но, думаю, мы чрезвычайно последовательно излагали свою обеспокоенность на этот счет", - добавил сотрудник СНБ.

Украинская диверсионно-разведывательная группа проникла 22 мая на территорию Грайворонского округа Белгородской области. По последним данным, ранены 12 мирных жителей, во время эвакуации умерла пожилая женщина. В регионе ввели режим контртеррористической операции, фактически отселили жителей девяти населенных пунктов. В Минобороны России сообщили 23 мая, что диверсантов разгромили, а их остатки выдавили обратно на территорию Украины, где их продолжали обстреливать до полной ликвидации. По данным российского военного ведомства, украинская сторона потеряла более 70 человек убитыми, четыре боевые бронемашины и пять пикапов. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияБелгородская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация